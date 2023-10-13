Кроуфорд был признан боксером года по версии WBO

138 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/223359d092323e5045a071af3e9de118f7.jpg" /> Фото: Getty Images

Всемирная боксерская организация на своем конгрессе определила лучшего боксера года<. /p>

Об этом сообщает прессслужба WBO.

Боем года стал поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. В июле Теренс нокаутировал Эррола в 9-м раунде.

Кроуфорд, ставший первым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов, признан боксером года по версии WBO.

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