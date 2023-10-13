Бокс
Отец Фьюри: Бой Уайлдера с Усиком продлится 1 раунд
Сегодня 13:22 167 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2204ad55b32dd2e63773278ab1b75c9883.jpg" /> #Тайсон Фьюри
Источник — Boxing Social.
Чемпион WBO, WBA и IBF Александр Усик не сможет победить эксчемпиона Деонтея Уайлдера.
Об этом рассказал отец Тайсона Фьюри Джон.
» Бой Уайлдера с Усиком будет длиться 1 раунд.Усик не вышел бы из первого раунда с Деонтеем.Это чистая правда.Вот как это вижу.Многие, кто разбирается в боксе, знает, что это правда.
< Фьюри про Уайлдера: У него сердце льва Улык избегал боя с Уайлдером, Джошуа тоже избегал его, все в топ-5. избегали его по одной причине – у него есть сила, которая гасит свет. Вот почему великий "Цыганский король" стоит один и доминирует", - сказал Фюри-старший.
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