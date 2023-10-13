Отец Фьюри: Бой Уайлдера с Усиком продлится 1 раунд

167 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2204ad55b32dd2e63773278ab1b75c9883.jpg" /> #Тайсон Фьюри

Источник — Boxing Social.

Чемпион WBO, WBA и IBF Александр Усик не сможет победить эксчемпиона Деонтея Уайлдера.

Об этом рассказал отец Тайсона Фьюри Джон.

» Бой Уайлдера с Усиком будет длиться 1 раунд.Усик не вышел бы из первого раунда с Деонтеем.Это чистая правда.Вот как это вижу.Многие, кто разбирается в боксе, знает, что это правда.

< Фьюри про Уайлдера: У него сердце льва Улык избегал боя с Уайлдером, Джошуа тоже избегал его, все в топ-5. избегали его по одной причине – у него есть сила, которая гасит свет. Вот почему великий "Цыганский король" стоит один и доминирует", - сказал Фюри-старший.

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