Отец Фьюри назвал условие боя Тайсона с Джошуа

Энтони Джошуа нужно сначала победить Деонтея Уайлдера 208 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри, # Деонтей Уайлдер, #Джон Фьюри

Источник — tribuna.com.

Эксчемпиона мира Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) может провести бой с обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) только при определенных условиях.

Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фюри.

«Единственный способ, при котором это может произойти — это если Джошуа победит Деонтея Уайлдера.

Если Эй Джей хочет встретиться с Тайсоном, пусть он победит Уайлдера.Никто не хочет Уайлдера.Они не могут забрать силу Деонтея.

Всем им придется столкнуться с Уайлдером, чтобы добраться до Цыганского короля. а потом получат несколько миллионов, когда они этого не заслуживают.

В конце концов, Джошуа легко получил пояса. Пусть он заработает свои награды, чтобы добраться до Цыганского короля», – сказал Фюри-старший. Ранее сообщалось, что в поединке Усик — Фюри есть опция реванша.