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Отец Фьюри назвал условие боя Тайсона с Джошуа
Энтони Джошуа нужно сначала победить Деонтея Уайлдера Сегодня 23:10 208 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри, # Деонтей Уайлдер, #Джон Фьюри
Источник — tribuna.com.
Эксчемпиона мира Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) может провести бой с обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) только при определенных условиях.
Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фюри.
«Единственный способ, при котором это может произойти — это если Джошуа победит Деонтея Уайлдера.
Если Эй Джей хочет встретиться с Тайсоном, пусть он победит Уайлдера.Никто не хочет Уайлдера.Они не могут забрать силу Деонтея.
Всем им придется столкнуться с Уайлдером, чтобы добраться до Цыганского короля. а потом получат несколько миллионов, когда они этого не заслуживают.
В конце концов, Джошуа легко получил пояса. Пусть он заработает свои награды, чтобы добраться до Цыганского короля», – сказал Фюри-старший. Ранее сообщалось, что в поединке Усик — Фюри есть опция реванша.Источник: champion.com.ua