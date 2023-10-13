Президент WBO: Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию

204 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22746e49e7e80d457bd700d15582b63a06.jpg" /> Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко может завершить кар'ер<< /p>

Об этом рассказал президент WBO Франциско Валькарсель

«Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию. У меня есть сомнения, но увидим», — сказал Валькарсель. >

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