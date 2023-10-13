Фото: Getty Images Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко может завершить кар'ер Об этом рассказал президент WBO Франциско Валькарсель «Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию. У меня есть сомнения, но увидим», — сказал Валькарсель. > ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в […]" /> Фото: Getty Images Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко может завершить кар'ер Об этом рассказал президент WBO Франциско Валькарсель «Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию. У меня есть сомнения, но увидим», — сказал Валькарсель. > ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в […]"> Президент WBO: Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию
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Бокс

Президент WBO: Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию

Сегодня 10:21 204 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22746e49e7e80d457bd700d15582b63a06.jpg" /> Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко может завершить кар'ер<< /p>

Об этом рассказал президент WBO Франциско Валькарсель

«Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию. У меня есть сомнения, но увидим», — сказал Валькарсель.

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Источник: champion.com.ua

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