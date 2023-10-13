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Прогрейс: Шакур выигрывает бой у Лопеса
Реджис Прогрейс прокомментировал возможный бой между Теофимо Лопесом и Джервонтой Дэвисом. Сегодня 17:44 2360 Фото — gettyimages #Теофимо Лопес
Источник – boxing-social.com.
Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) сможет победить Теофимо Лопес (19-1, 13 KO).
Об этом рассказал чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс.
«Это большой бой. Я поставлю на «Танка». Мне кажется, что он выиграет, потому что Тео уже был на конвасе, когда сражался с левшей», — сказал Прогрейс.
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Лопес в июне этого года победил Тейлора в чемпионском бою, впоследствии он объявил о завершении карьеры.
Джервонта в апреле досрочно одолел Райана Гарсию.