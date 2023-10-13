Прогрейс: Шакур выигрывает бой у Лопеса

Реджис Прогрейс прокомментировал возможный бой между Теофимо Лопесом и Джервонтой Дэвисом. 2360 Фото — gettyimages #Теофимо Лопес

Источник – boxing-social.com.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) сможет победить Теофимо Лопес (19-1, 13 KO).

Об этом рассказал чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс.

«Это большой бой. Я поставлю на «Танка». Мне кажется, что он выиграет, потому что Тео уже был на конвасе, когда сражался с левшей», — сказал Прогрейс. >

Лопес в июне этого года победил Тейлора в чемпионском бою, впоследствии он объявил о завершении карьеры.

Джервонта в апреле досрочно одолел Райана Гарсию.