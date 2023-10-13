У поединка Усик – Фьюри есть опция реванша

Александр Красюк прокомментировал бой Усик — Фьюри 194 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Александр Усик

Источник – Luckypunch.net.

В контракте чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) на бой с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) есть опция реванша.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

Об этом Красюк сообщил президенту Всемирной боксерской организации Франциско Варкарселлю во время заседания рейтингового комитета WBO.

< Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.