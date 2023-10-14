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Бокс

Дрейк поставил 850 тыс долларов на победу Пола над Денисом

Дрейк поставил 850 тыс долларов на победу Пола над Денисом Вчера 16:41 316 0

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Репер Дрейк сделал ставку на бой между блоггером Логаном Полом и бывшим бойцом Bellator Диллоном Денисом. Roman'; mso-ansi-language: UK;»>Дрейк поставил 850 тысяч долларов на досрочную победу Пола. Если его ставка сработает, то выигрыш составит 1 351 500 долларов. Бой состоится 14 октября.

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Источник: champion.com.ua

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