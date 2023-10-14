Руис: Мне приснилось, что я избил Уайлдера

282 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22fc1405ba5737a7988ceee4638543dc93.jpg" /> #Энди Руис, #Деонтей Вайлдер

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Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) готов сражаться против эксчемпиона Деонтея Уайлдера (43-2-1 42 KO).

Об этом он рассказал. портала Boxing Scene.

«Уайлдер, давай поговорим лицом к лицу. У тебя есть мой номер, а у меня твой. Давай позвоним и сделаем это, брат. Если он думает, что сражаться со мной легко, дай мне 25 млн долларов, которые, как ты говоришь, я просил.Мне приснилось, что я избил Деонтея Уайлдера.Бог дал мне сон, в котором я поднял руку.Я уже давно пытаюсь с ним подраться.Я выиграю у него нокаутом.

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Все, что я собираюсь сделать, это контратаковать его удары и все.Я останусь маленьким и намерен победить.Я собираюсь победить его с помощью комбинаций.Видеть удары, реакцию, взрывную силу и наносить ему этот замечательный удар.Я собираюсь вернуться в следующем году.Ни один бой не бывает легким , поверьте мне. Даже если ты бишь с самым легким парнем, это непросто», — сказал Руис.

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