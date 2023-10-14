Санчес: Для меня лучшим соперником будет Уайлдер

185 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bb2ed09f59c147cf3538613f3f9afe14.jpg" /> Фото: Getty Images

Источник — Boxing Scene.

Кубинский супертяжеловес Фрэнк Санчес намерен провести бой с эксчемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

Об этом он рассказал порталу BoxingScene.

«Пройдет год, прежде чем Фюри и Усик проведут 2 боя, это слишком долго, чтобы ждать титульного боя, поэтому для меня следующим лучшим вариантом будет Деонтей Уайлдер, Джаред Андерсон не сразится со мной. WBO Пако Валькарсель обратился к Top Rank, чтобы они позволили Джареду, занимающему второе место в рейтинге, сразиться с третьим номером, и Top Rank отказали.

Руис: Мне приснилось, что я избил Уайлдера

Остается Уайлдер.Я понимаю, что Энди Руис просит нереальные деньги, поэтому забудьте о нем.Я не буду выпрашивать неподъемную сумму, ведь знаю, что выиграю у Уайлдера, я уважаю его, он очень сильный боец, но я думаю, что выйду победителем, надеюсь, он задумается о бое со мной. Думаю, любителям бокса это сражение будет интересным. Посмотрим, что произойдет в будущем, но все, что я могу сделать, это усердно работать в зале и быть готовым ко всему», — сказал Санчес.

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