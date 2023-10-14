Источник — WBA. Всемирная боксерская ассоциация рассмотрела апелляцию команды Даниэля Дюбуа на исход боя с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком. Об этом сообщает пресс-служба WBA." /> Источник — WBA. Всемирная боксерская ассоциация рассмотрела апелляцию команды Даниэля Дюбуа на исход боя с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком. Об этом сообщает пресс-служба WBA."> WBA отклонила апелляцию команды Дюбуа по поводу исхода боя с Усиком
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Бокс

WBA отклонила апелляцию команды Дюбуа по поводу исхода боя с Усиком

Результат боя Усик — Дюбуа остается в силе Вчера 08:53 475 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа < "article__source"> Источник — WBA.

Всемирная боксерская ассоциация рассмотрела апелляцию команды Даниэля Дюбуа на исход боя с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Об этом сообщает пресс-служба WBA.

В 5-м раунде британец нанес украинцу удар ниже пояса – рефери дал Александру время на восстановление. 

Команда Дюбуа настаивала, что удар был в корпус по правилам. 

WBA направила дело в Международную официальную комиссию, которая 11 сентября опубликовала свой вывод и установила, что не было четких и убедительных доказательств того, что решение рефери боя было ошибочным.

Они также пришли к выводу, что ни одно видео не содержит доказательств, что решение было неправильным. 

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Источник: champion.com.ua

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