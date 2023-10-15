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Бокс

Брат Фьюри одержал победу над KSI раздельным решением судей

Бой длился все 6 раундов Сегодня 09:55 310 0 Фото: Getty Images

Источник — Чемпион

Британский боксер тяжелого веса Томми Фьюри одержал победу над ютубером KSI.

Бой продолжался все 6 раундов и завершился раздельным решением судей.

Двое рефери отдали победу. Томми – 57-56, 57-56, у третьего ничья – 57-57.

Поединок проходил в Манчестере, Англия.

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Источник: champion.com.ua

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