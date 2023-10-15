Бокс
Брат Фьюри одержал победу над KSI раздельным решением судей
Бой длился все 6 раундов Сегодня 09:55 310 0 Фото: Getty Images
Источник — Чемпион
Британский боксер тяжелого веса Томми Фьюри одержал победу над ютубером KSI.
Бой продолжался все 6 раундов и завершился раздельным решением судей.
Двое рефери отдали победу. Томми – 57-56, 57-56, у третьего ничья – 57-57.
Поединок проходил в Манчестере, Англия.
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