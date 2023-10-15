Эксчемпион мира: Фьюри – однозначный фаворит в поединке с Усиком

192 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2266051164e6571b4e72866112bfe842a3.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

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Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в предстоящем поединке с Александром Усиком (20-0, 13 KO) является абсолютным фаворитом.

Об этом заявил бывший чемпион мира Карл Фремптон.

«Думаю, что Фьюри однозначный фаворит в этом поединке. Я всегда думал, что он фаворит, но после выступлений Усика в бою против Дюбуа кажется, что ему можно сделать больно от попаданий по корпусу.

Это Фьюри может сделать. Он умеет боксировать, он жесток и устойчив. Но он в том числе сложен как монстр, и я считаю, что из-за этого он победит», — — сказал Фремптон. title=»YouTube видеоплеер» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» /p>

Ранее сообщалось, что в поединке Усик — Фюри есть опция реванша.