Фьюри: Смахну Усика как каплю дождя с плеча

206 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22493dab48a41edc2481e3dd2cd72e8657.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — Чемпион

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) не переживает по поводу боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО).

О это британец рассказал накануне боя с Фрэнсисом Нганной.

«Слушай, не особо переживаю Усиком сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если буду целым и без травм, буду как Донки Конг — тогда доберусь до этого малыша, смахну его как каплю дождя с плеча. blockquote>

К бою с Нганну готовлюсь уже 12 недель. Обычно лагерь длится 5-6 недель, но был вне ринга с декабря. Сбросил что-то около 68 кг за 4 недели, просто соблюдая диету», — сказал Фюри.< /p>