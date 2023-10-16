Фьюри уверен в своей победе над Усиком

Тайсон Ф'юри прокомментировал бой против Александра Усика 240 Фото — gettyimages #Александр Усик #Александр Усик Юри Источник — Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри(33-0-1, 24 KO) уверен в своей победе над обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком(21-0 , 14 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер в интервью Дереку Чисори.

«Сейчас Усик меня не особо волнует, потому что сначала мне необходимо разобраться с Фрэнсисом Если я с ним разберусь, если я останусь целым и невредимым, то буду похож на Донки Конга и справлюсь с этим маленьким парнем. Я смахну его, как маленькую каплю дождя с плеча. до этого я отдаю 100% своих сил каждому человеку, с которым боюсь», — сказал Фьюри

Раньше сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии , ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, его обязательно проведут в январе 2024 года.

Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.