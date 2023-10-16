Прогрейс: В начале карьеры Хейни заплатил за удаление поражения со своего рекорда

Реджис Прогрейс прокомментировал рекорд Дэвина Хейни 161 Фото — gettyimages #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни 30-0, 15 КО) на самом деле не является непобедимым бойцом.

Об этом рассказал чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29- 1, 24 КО) в X (Twitter).

«Я слышал, что в начале своей карьеры Дэвин проиграл бой в Мексике, но заплатил за то, чтобы поражение удалили с его рекорда. Если это правда, то это самое слабое дерьмо, о котором я когда-либо слышал в боксе. Пресс-конференций уже во вторник и вам, журналисты, лучше не пропускать это дерьмо», – написал Прогрейс.

Напомним, Девин Хейни воспользовался правом «суперчемпиона», чтобы получить бой за титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе, которым владеет Реджис Прогрейс. Поединок между ними назначен на 9 декабря.