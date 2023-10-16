В Лондоне установили статуи Нганну и Фьюри

Между бойцами красуется золотая корона 247 #Тайсон Фьюри

Источник — xsport. ua.

Перед поединком чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) и эксчемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в лондонском парке Поттерс Филд были установлены две гигантские статуи бойцов.

Статуи Цыганского короля и Нганну разделены золотой короной, на которой написан слоган боя — Битва самых опасных. Болельщики смогут увидеть инсталляцию воочию в течение двух недель.

Напомним, что украинский супертяжеловес Александр Захожий помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри.