Фьюри слишком большой для Усика — Джош Тейлор

Американский боксер Джош Тейлор в преддверии боя Александра Усика против Тайсона Фьюри заявил, что украинец будет кошмаром для британца.

«Я думаю Усик доставит Фьюри большие проблемы благодаря своим движениям, своему стилю, своему удару и другим вещам. 100%. Я думаю, что он даже будет небольшим кошмаром для Тайсона», — сказал он.Тейлор также считает, что большой боксер побеждает маленького. «Я просто думаю, что Тайсон слишком большой и слишком мощный для Усика. Тайсон немножко великоват для Усика, к тому же у него хороший боксерский интеллект. Он слишком большой для того, чтобы быть побитым Усиком. Даже Даниэль Дюбуа доставил Усику проблемы», — цитирует боксера Boxing Social.