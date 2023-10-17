Фьюри: Джошуа — бездельник, который был нокаутирован и проиграл три боя

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Ф'юри высказался по поводу Энтони Джошуа. 0 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри

Источник — isport.ua.

Эксчемпиона мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) не заслужил бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом рассказал сам «Цыганский король».

«Мне не волнует, что говорит Джошуа, ведь считаю его бездельником. Этот парень бездельник, который был нокаутирован и проиграл три боя. Вы больше не можете сравнивать его со мной.

Мне неинтересный бой с ним.Все, пузырь лопнул.Мне уже неинтересно победить Энтони.Его дважды отшлепал Усик и нокаутировал толстяк.Так этот бой не в моих интересах.

< Сейчас я сражаюсь с парнем, который находится в расцвете сил. Нганну является сильным панчером. Так что пусть станет в очередь. Бой не возможен. Он мертв", – сказал Фюри.