Фьюри назвал главную цель в бою с Нганну

Ф'юри прокомментировал бой с Нганну 176 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри

Источник — Boxing King Media.

Властелин титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри планирует нокаутировать эксчемпиона UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я попробую нокаутировать Нганну Если нокаут придет в первом раунде, то я нокаутирую его в первом раунде Но не страшно, если нокаут произойдет позже Не надо забывать, что у нас десятираундовое сражение Десять раундов по три минуты плюс 25 секунд отдыха между ними.

Я тренируюсь уже 12 недель.Как правило, я готовлюсь пять-шесть недель, но я не сражался с декабря прошлого года.Я сбросил 150 фунтов (68 килограммов) за четыре недели, просто соблюдая кето- диеты», — отметил Фьюри.