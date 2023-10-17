Тейлор: Фьюри слишком велик для Усика

214 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22adea8c167e76a2f82bbc7d533fca67c4.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — Boxing

Тайсон Фьюри (21-0, 14 KO) слишком велик для Александра Усика (33-0-1, 24 KO).

Об этом заявил бывший абсолютный чемпион Джош Тейлор (19-1, 13 КО).

«Я думаю, что Тайсон слишком велик и силен для Усика. Я действительно думаю, что Усик доставит ему огромные проблемы с его тактикой, но я всегда говорил.

Он слишком велик, чтобы его мог победить Усику. Даниэль Дюбуа доставил ему небольшую проблему с ударами по корпусу», — сказал Тейлор.