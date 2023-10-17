Томми Фьюри может провести реванш по KSI

135 < img Источник: - Good Morning Britain.

Британский полутяжеловес Томми Фьюри не исключил, что может провести реванш с блогером KSI.

Об этом заявил сам боксер.

«Я не но это было ужасное сражение, в котором пришлось участвовать.Он не хотел сражаться, он не хотел стоять и устраивать фанатам хорошее сражение.

Он просто хотел сделать это неловко, выглядеть ужасно и пробежать по ринга шесть раундов. Это очень раздражает кого-то вроде меня, который хотел попасть туда и устроить настоящий бой», — сказал Фьюри.