#Александр Усик Источник — xsport.ua. Всемирная боксерская организация (WBO) на 36-м конгрессе предоставила своему чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) особое признание. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отметим, что Усик впервые стал чемпионом мира, выиграв именно пояс WBO в первом тяжелом дивизионе у Кшиштофа […]" /> #Александр Усик Источник — xsport.ua. Всемирная боксерская организация (WBO) на 36-м конгрессе предоставила своему чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) особое признание. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отметим, что Усик впервые стал чемпионом мира, выиграв именно пояс WBO в первом тяжелом дивизионе у Кшиштофа […]"> Усик получил от WBO специальную награду
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Бокс

Усик получил от WBO специальную награду

Сегодня 19:54 187 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2236beee657589b8ec58bb56070e6fdc1a.jpg" /> #Александр Усик

Источник — xsport.ua.

Всемирная боксерская организация (WBO) на 36-м конгрессе предоставила своему чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) особое признание.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что Усик впервые стал чемпионом мира, выиграв именно пояс WBO в первом тяжелом дивизионе у Кшиштофа Гловацкие в сентябре 2016 года. Затем он провел 6 защит и поднялся в супертяжелый вес.

В хевивейте Усик в 2021-м году отобрал пояс WBO в Энтони Джошуа как обязательный претендент по этой же версии, а затем защитил его в реванше.< /p>

Напомним Фюри уверенный в своей победе над Усиком.

Источник: champion.com.ua

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