Усик получил от WBO специальную награду

187 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2236beee657589b8ec58bb56070e6fdc1a.jpg" /> #Александр Усик

Источник — xsport.ua.

Всемирная боксерская организация (WBO) на 36-м конгрессе предоставила своему чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) особое признание.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что Усик впервые стал чемпионом мира, выиграв именно пояс WBO в первом тяжелом дивизионе у Кшиштофа Гловацкие в сентябре 2016 года. Затем он провел 6 защит и поднялся в супертяжелый вес.

В хевивейте Усик в 2021-м году отобрал пояс WBO в Энтони Джошуа как обязательный претендент по этой же версии, а затем защитил его в реванше.< /p>

Напомним Фюри уверенный в своей победе над Усиком.