Бокс
Арума признали лучшим промоутером года по версии WBO
Он является основателем легендарной компании Вчера 23:25 216 0 #Боб Арум
Источник — Чемпион.
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум получил награду от Всемирной боксерской организации (WBO).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
WBO на 36-м конгрессе. организации признала Арума лучшим промоутером 2023 года.
91-летний Боб является основателем компании Top Rank. Также Арум является членом Международного зала боксерской славы. 𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 🇩🇴
🔆PROMOTER OF THE YEAR🔆
🇺🇲BOB ARUM
✔️TRAILBLAZER PROMOTER OF EXCELLENCE
✔️TOP RANK, INC — NV pic.twitter.com/8KJN2DSejv
— WBO (@WorldBoxingOrg) October 16, 2023
Напомним, что лидер супертяжелого дивизиона украинец Александр Усик получил от WBO специальную награду.