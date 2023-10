Арума признали лучшим промоутером года по версии WBO

Он является основателем легендарной компании 216 #Боб Арум

Источник — Чемпион.

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум получил награду от Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

WBO на 36-м конгрессе. организации признала Арума лучшим промоутером 2023 года.

91-летний Боб является основателем компании Top Rank. Также Арум является членом Международного зала боксерской славы. 𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 🇩🇴

🔆PROMOTER OF THE YEAR🔆

🇺🇲BOB ARUM

✔️TRAILBLAZER PROMOTER OF EXCELLENCE

✔️TOP RANK, INC — NV pic.twitter.com/8KJN2DSejv

— WBO (@WorldBoxingOrg) October 16, 2023

Напомним, что лидер супертяжелого дивизиона украинец Александр Усик получил от WBO специальную награду.