Чисора назвал следующего соперника Джошуа

Энтони Джошуа может выйти в ринг против Джаррелла Миллера 156 #Энтони Джошуа, #Дерек Чисора Источник — boxing-social.com.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) может подраться с Джаррелом Миллером.

Об этом рассказал британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 KO) .

«Большой малыш Миллер. Джаррелл Миллер, если он не принимает анаболические стероиды. Наконец-то это должно произойти. Что-то именно такое», – сказал Чисора.

Отметим, что бой Миллера и Джошуа должен был состояться в 2019 году. Поединок не состоялся из-за того, что в организме Миллера нашли запрещенные вещества. Вышедший на замену Энди Руис-младший шокировал мир, остановив Джошуа в седьмом раунде.