Хейни: Я гораздо лучше Прогрейса

Девин Хейни прокомментировал бой против Реджиса Прогрейса 225 Фото — gettyimages #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Источник — fightnews.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) уверен в своей победе над обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Собираюсь выбить из него все дерьмо. Я благодарен за то, что буду биться за титул, и это моя мечта. Это огромный бой для бокса. , и это большая возможность для меня, потому что я всегда мечтал стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Я счастлив, что могу удержать свои титулы, но также счастлив, что могу бросить вызов Реджису, который является лучшим в первом полусреднем весе. Но я покажу, что я на другом уровне, что я лучший. В восторге от этого. Думаю, что бой закончится фейерверком. Я гораздо лучше его», — сказал Хейни.

Ранее Прогрейс обвинил Хейни в удалении поражения со своего рекорда.

Хейни и Прогрейс проведут бой 9 декабря.