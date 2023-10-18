#Александр Усик, #Даниэль Дюбуа Источник —  i Решение WBA отклонить апелляцию команды британца Даниэля Дюбуа на исход боя с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком несправедливо. Об этом сообщает промоутер Фрэнк Уоррен. «Мы перечитали решение, и мы обжалуем его. Они даже не ответили на […]" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа Источник —  i Решение WBA отклонить апелляцию команды британца Даниэля Дюбуа на исход боя с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком несправедливо. Об этом сообщает промоутер Фрэнк Уоррен. «Мы перечитали решение, и мы обжалуем его. Они даже не ответили на […]"> Команда Дюбуа оспаривает решение WBA отклонить их апелляцию на исход боя с Усиком
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Команда Дюбуа оспаривает решение WBA отклонить их апелляцию на исход боя с Усиком

Вчера 19:25 264 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ad3a0c8adbcba406f44088b0f3753f5c.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник —  i

Решение WBA отклонить апелляцию команды британца Даниэля Дюбуа на исход боя с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком несправедливо.

Об этом сообщает промоутер Фрэнк Уоррен.

«Мы перечитали решение, и мы обжалуем его. Они даже не ответили на главную причину нашей жалобы. Она заключалась в том, сколько времени дал рефери (Усику на восстановление – прим.) и в его указаниях.< /p>

Они даже не рассматривали этот вопрос. Об этом не упоминается ни в каких документах с выводами, которые они прислали. Они даже не рассматривали это. Поэтому мы и дальше будем продолжать пытаться делать то, что будет правильно для нашего бойца», — сказал Уоррен.

В 5-м раунде британец нанес украинцу удар ниже пояса — рефери дал Александру время на восстановление. Команда Дюбуа настаивала, что удар был в корпус по правилам.

Источник: champion.com.ua

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