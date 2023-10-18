Команда Дюбуа оспаривает решение WBA отклонить их апелляцию на исход боя с Усиком

264 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ad3a0c8adbcba406f44088b0f3753f5c.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

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Решение WBA отклонить апелляцию команды британца Даниэля Дюбуа на исход боя с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком несправедливо.

Об этом сообщает промоутер Фрэнк Уоррен.

«Мы перечитали решение, и мы обжалуем его. Они даже не ответили на главную причину нашей жалобы. Она заключалась в том, сколько времени дал рефери (Усику на восстановление – прим.) и в его указаниях.< /p>

Они даже не рассматривали этот вопрос. Об этом не упоминается ни в каких документах с выводами, которые они прислали. Они даже не рассматривали это. Поэтому мы и дальше будем продолжать пытаться делать то, что будет правильно для нашего бойца», — сказал Уоррен.