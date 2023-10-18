Showtime Sports закроется к концу 2023 года

Легендарный телеканал прекратит существование 137

Источник — xsport.ua.

Компания Paramount Global, которой принадлежит компания Showtime, закроет телеканал Showtime Sports до конца текущего года.

Об этом сообщает Sports Business Journal.

Showtime начал транслировать бокс. С 1986 года и первым событием стал поединок между Марвином Хаглером и Джоном Мугаби. лет Showtime Sports и Event Programming играли важную роль в мировом спортивном СМИ. Мы освещали пересечение спорта, культуры и общества. Мы смело исследовали истории, в сторону которых другие боялись смотреть. Мы делали это все с высоким качеством», — подтвердил президент Showtime Sports Стивен. Эспиноза.

В 2018-м из бокса ушел телеканал HBO, с которыми они делили рынок бокса.

Отметим, что после ухода Showtime Sports на боксерском рынке из крупных трансляторов останутся DAZN и ESPN.