Усик: Я думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте

212 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227804752c60fdd8ec83fd10958d26d44b.jpg" /> #Александр Усик

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) задумывается о завершении карьеры.

Об этом он рассказал порталу USYK17.< /p>

«Каждый день. Каждый день у меня мысли о моем будущем, о боксе, о жизни, о большом поединке. В какой-то момент, ложась спать после молитвы я подумал: «Зачем я об этом все думаю ?» Если я буду об этом все думать, например, или ждать чего-то – это не работает. Просто нужно заниматься тем, что на данный момент ты имеешь, какое-то дело, но думать о каком-то великом деле, которое тебя ждет впереди.

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Но каждый день я думаю о боксе, карьере, которая еще на хорошей стадии.У меня есть желание, я хочу тренироваться, хочу боксировать.Но будем реалистами, я думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте.Я это для себя говорю, потому что действительно я подхожу к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым ты будешь заниматься после завершения своей профессиональной карьеры», — сказал Усик.

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