Усик: Очень хотелось бы, чтобы бой с Фьюри состоялся в декабре

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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21 КО) хочет провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО) в декабре.

Об этом он рассказал порталу USYK17.

«То, что он должен произойти в декабре – хотелось бы, очень хотелось бы, но я не уверен. Многие вещи, которые могут помешать этому поединку. Но хотелось, чтобы ничего этому не помешало. Действительно хочется довести до невероятного конца эту историю «, — сказал Усик.

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