Джошуа: У Фьюри точно есть проблемы с психикой

Джошуа прокомментировал сериал о Тайсоне Ф'юр 287 Фото: Getty Images #Энтони Джо Юри Источник — Men's Health.

Бывшему чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) понравился сериал о чемпионе WBC Тайсоне Фюри (33-0-1, 24 КО).

О это он рассказал порталу Men’s Health.

«Мне нравится. Мне нравятся его дети. Они такие забавные. Его жена верна, так поддерживает. Частично смотрю его, потому что он дает мне понимание, которое, возможно, я смогу использовать, если мы будем драться. Как ты можешь менять его настроение. Говорят, что я психически слаб. У него точно есть проблемы с психикой», — сказал Джошуа.