Фьюри: Однажды я здесь, в следующий — завершил карьеру

Ф'юри рассказал о возможном завершении карьеры 207 Фото: Getty Images #Тайсон Юри Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) не знает, когда закончит карьеру.

Об этом он рассказал порталу Daily Mail Sport. Boxing.

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«Я не знаю. Не секрет. , что мои мысли меняются словно ветер или погода в Великобритании.Однажды я здесь, в следующем – завершил карьеру.Кто знает?Но одну вещь я знаю –наслаждайтесь, пока можете, потому что больше никогда не будет еще одного Тайсона Фюри. Не было до меня, не будет и после», — сказал Фьюри.

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