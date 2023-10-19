Гирн: Мы устроим бой Гарсии с победителем поединка Прогрейс – Хейни

Эдди Гирн прокомментировал бой Прогрейс – Хейни 191 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Девин Хейни, #Ран #Реджис Прогрейс

Источник — tribuna.com.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО) может подраться с победителем боя Дэвин Хейни – Реджис Прогрейс.

Об этом рассказал глава Matchroom Boxing Эдди Гирн.

«Мы устроим бой Гарсии с победителем пары Прогрейс – Хейни. DAZN знает, что победитель этого боя должен сражаться с Райаном.Гарсия сотрудничает с Golden Boy Promotions и сражается на DAZN.

Этот бой так легко организовать прямо сейчас.Думаю, кто бы не выиграл – Прогрейс или Хейни – в феврале-марте на нас будет ждать грандиозное сражение в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Можете ли вы представить попытку договориться с Теофимо Лопесом о сражении с Гарсией?Можете представить себе цифры, которые он вытянет прямо с неба?

С Дэвином у нас такие отношения, за которые ты проявляешь благоразумие, но получаешь достойное вознаграждение.Думаю, наш с ним разговор о предстоящем бое не займет много времени.

Люди давно говорят о поединке Хейни – Гарсия.Это был бы мега-бой.Но если Реджис вдруг нокаутирует Дэвина, то поставит сам себя на вершину рейтинга «Pound-for-pound», – сказал Гирн.