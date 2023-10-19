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Гирн: Мы устроим бой Гарсии с победителем поединка Прогрейс – Хейни
Эдди Гирн прокомментировал бой Прогрейс – Хейни Сегодня 10:55 191 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Девин Хейни, #Ран #Реджис Прогрейс
Источник — tribuna.com.
Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО) может подраться с победителем боя Дэвин Хейни – Реджис Прогрейс.
Об этом рассказал глава Matchroom Boxing Эдди Гирн.
«Мы устроим бой Гарсии с победителем пары Прогрейс – Хейни. DAZN знает, что победитель этого боя должен сражаться с Райаном.Гарсия сотрудничает с Golden Boy Promotions и сражается на DAZN.
Этот бой так легко организовать прямо сейчас.Думаю, кто бы не выиграл – Прогрейс или Хейни – в феврале-марте на нас будет ждать грандиозное сражение в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.
Можете ли вы представить попытку договориться с Теофимо Лопесом о сражении с Гарсией?Можете представить себе цифры, которые он вытянет прямо с неба?
С Дэвином у нас такие отношения, за которые ты проявляешь благоразумие, но получаешь достойное вознаграждение.Думаю, наш с ним разговор о предстоящем бое не займет много времени.
Люди давно говорят о поединке Хейни – Гарсия.Это был бы мега-бой.Но если Реджис вдруг нокаутирует Дэвина, то поставит сам себя на вершину рейтинга «Pound-for-pound», – сказал Гирн.
Поединок Хейни &ndash ; Прогрейс состоится 9 декабря. Гарсия 2 декабря проведет бой с Оскаром Дуарте.