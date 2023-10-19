Гирн назвал победителя боя Усик – Фьюри

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Ф'юри 428 #Эдди Гирн, #Александр Усик Источник

Источник — boxing-social.com.

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Фьюри выиграет этот бой, но это будет очень сложный поединок для него. Я не ожидаю, что их противостояние станет самым большим, которое мы когда-либо видели, но все же это интересный поединок. Фьюри придется повозиться с Усиком, но он найдет способ победить», — отметил Гирн.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, его обязательно проведут в январе 2024 года.