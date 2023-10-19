Мак-Грегор вызвал на бой Мейвезера

Мак-Грегор прокомментировал второй бой против Мейвезера 374 Фото — gettyimages #Конор Мак-Грегор, #Флойд Мейвезер

Эксчемпион UFC Конор Мак-Грегор планирует провести реванш с бывшим чемпионом мира в 5 дивизионах Флойдом Мейвезером

Об этом рассказал сам боец ​​в Twitter.

«Это было одно из крупнейших выступлений в профессиональном боксе. Я попадал по Флойду чаще, чем Канело. С удовольствием провел бы еще один бой», — написал Мак-Грегор.

Мак-Грегор и Мейвезер провели первый боксерский бой в августе 2017 года Тогда Флойд победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее сообщалось, что Мейвезер и Мак-Грегор близки к подписанию контракта о реванше.