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Усик: Мне нужно около 14 недель хорошего тренировочного лагеря
Александр Усик прокомментировал бой против Тайсона Фьюри Сегодня 13:45 299 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тай Источник — Чемпион.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о предстоящей подготовке к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО).
Об этом рассказал сам боксер.
«Очень хочется стабильности и определения даты, места для того, чтобы без лишних мыслей выбрать место тренировки и готовиться к поединку.
Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка поединка – они должны быть.Они будут – это элемент шоу.
Место и дата, тогда можно одевать шлем и в дорогу.
Сколько нужно времени, чтобы подготовиться?Я же каждый день тренируюсь.Но конкретно мне нужно где-то около 14 недель хорошего тренировочного лагеря.Меня такой лагерь будет устраивать.
Первые 4 недели я буду делать определенную работу, которая помогает мне полностью войти в лагерь. Потом это уже будет жестких 12 недель работы», — сказал Усик.
Раньше сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, его обязательно проведут в январе 2024 года.