Усик: Мне нужно около 14 недель хорошего тренировочного лагеря

Александр Усик прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 299 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тай Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о предстоящей подготовке к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Очень хочется стабильности и определения даты, места для того, чтобы без лишних мыслей выбрать место тренировки и готовиться к поединку. Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка поединка – они должны быть.Они будут – это элемент шоу. Место и дата, тогда можно одевать шлем и в дорогу. Сколько нужно времени, чтобы подготовиться?Я же каждый день тренируюсь.Но конкретно мне нужно где-то около 14 недель хорошего тренировочного лагеря.Меня такой лагерь будет устраивать. Первые 4 недели я буду делать определенную работу, которая помогает мне полностью войти в лагерь. Потом это уже будет жестких 12 недель работы», — сказал Усик.

Раньше сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, его обязательно проведут в январе 2024 года.