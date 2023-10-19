Усик посетит бой Фьюри — Нганну

Усик станет зрителем боксерского поединка в Саудовской Аравии. 401 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) присутствует на поединке между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Намерен. Намерен присутствовать в Саудовской Аравии, воочию посмотреть этот бой. Видео, как они все это раскручивают, видео — крутые. Но это шоу. Для людей это шоу.

Для профессиональных спортсменов мы понимаем, что это, но для людей это шоу. , — рассказал Усик