Усик сделал прогноз на бой Фьюри — Нганну

Александр Усик прокомментировал бой Ф'юри — Нганну 253 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Александр Усик , #Франсис Нганну

Источник — Чемпион.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри одержит легкую победу над эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

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«Для Фьюри бой с Нганну – это булка с маслом. Я исключительно говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может где-то бахнуть, и оно прилетит – да, он может это сделать. Но как ты можешь сделать это с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе?И против него бьется парень, у которого нет ни одного поединка как боксера.Да, как боец ​​UFC он крутой чемпион, конкретно я не говорю, что он какой-то левый — он чемпион UFC, но UFC это не бокс.

Я на сто процентов уверен, что Тайсон Фьюри выиграет этот бой, не особо напрягаясь.Если что-то изменится во время боя — условно, Фьюри лежать на полу, то я запишу видео и скажу: «Ни фига себе, я наморосил, а тут, оказывается, такое». Да, я признаю, что ошибся, но нужно дождаться. Посмотрим», — сказал Усик.

Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.