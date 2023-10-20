Определился транслятор боя Далакян — Аккуи

Поединок состоится 15 ноября в Токио 314 #Артем Далакян

Источник — xsport.ua .

Бой чемпиона WBA в самом легком весе Артема Далакяна (22-0, 15 КО) против Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО) в Украине будет транслировать XSPORT.

Об этом сообщает прессслужба телеканала.

Поединок состоится 15 ноября на арене Ryogoku Kokugikan в Токио, Япония.

Бой состоится в андеркарде боя чемпиона WBA в более легком весе Такумы Инуэ (18-1, 4 KO ) с Джервином Анкахасом (34-3-2, 23 КО).

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