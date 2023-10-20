Усик сделал прогноз на бой Уайлдер — Джошуа

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Источник — Чемпион.

В возможном бою с Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) имел бы больше шансов на победу.

Об этом заявил обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (21-0, 14 KO) на канале USYK17.

«Мне кажется, что было бы крутое сражение. У Уайлдера просто есть одна невероятная черта: когда он попадет один раз, можно уже не бить.Вот как раз в бою Джошуа – Уайлдер шансы 50 на 50, даже я бы сказал 60 на 40 в пользу Вайлдера, потому что он бьет невероятно сильно, а Энтони может пропускать. Если Деонтей доносит свой выстрел, то люди начинают лететь. Но интересное сражение было бы», — сказал Усик.