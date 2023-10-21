Джошуа: Месси более прирожденный спортсмен, Роналду пришлось поработать

383 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22026a1301fe60ea9034c0c74bb1f38178.jpg" /> Фото: Getty Images #Энтони Джошуа

Источник — Men's

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Об этом он рассказал порталу Men's Health.

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«Они оба велики. Но мне кажется, что Месси более прирожденный спортсмен, Роналду пришлось поработать. Конечно, они оба много работают, но Роналду нужно было сделать больше, и он сделал», — сказал Джошуа.

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