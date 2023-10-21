Фьюри: Я нокаутирую Нганну за шесть раундов

Фьюри прокомментировал бой против Нганну 131 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну < Источник - isport.ua.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри уверен в своей победе в бою против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я нокаутирую его за шесть раундов. Я буду биться на передней ноге, с высоко поднятыми руками, я поймаю его жестким джебом, 120-127 килограммов прилетят ему в лицо. Я отмоча Нганну, его глаза заплывут, а потом — бум, нокаут Я буду идти вперед, а не буду отступать.

Никто не может справиться с моей силой.Ни у одного из этих супертяжеловесов нет даже шанса. боксеров, которым предложили шанс подраться со мной, но они отказались», — отметил Фюри.