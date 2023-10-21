Фьюри: Уайлдер был самым мощным панчером в сверхтяжелом весе

Тайсон Фьюри прокомментировал бой с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. 318 Фото — Getty Images #Тайсон Ф' #Франсис Нганну, #Деонтей Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) смог победить самого мощного панчера в сверхтяжелом весе — Деонтея Вайлдера(43-2-1, 42 KO). Об этом рассказал сам британский боксер.

«Люди говорят, что Уайлдер был самым мощным панчером в сверхтяжелом весе, но я избил его. Я нокаутировал его, поэтому забрал у него эту корону Меня не беспокоят способности человека, потому что это талант, данный ему богом.

Фрэнсис Нганну сильный, он может ударить и нокаутировать оппонента – это то, что он делает, но все эти ребята могут ударить. ты позволишь боксеру сверхтяжелого веса ударить тебя по лицу, это будет нокаут.

Итак, от меня зависит, позволю ли я этому состояться.Если он нанесет удар, то хорошо. – это не лист бумаги. Вы поймете, что я очень крепкий. Вот почему я провел 34 боя без поражений за 15 лет», – сказал Фюри.