Гирн: Усик физически не будет готов сражаться 23 декабря

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Фьюри 50 Фото — Getty Images #Эдди Гирн, #Александр Тайсон Фьюри Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) не успел подготовиться к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«В общей сложности Усик сказал, что ему нужен 14 -недельный тренировочный лагерь.И я с этим согласен.Я не думаю, что физически он готов драться 23 декабря.

Я знаю, что у него были мелкие проблемы после боя с Дюбуа, но на кону огромная сумма денег Если ему скажут, что поединок состоится в эту дату, то он побьется.

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Мне кажется, что Фюри в конце концов проведет 18-недельный тренировочный лагерь, готовясь к Нганну и Усику, это не идеальный подход для него.

Но неизвестно, 23 декабря ли – это только возможная дата или бой точно произойдет в этот день. Мы все узнаем это в следующую субботу», – сказал Гирн.