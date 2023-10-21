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Гирн: Усик физически не будет готов сражаться 23 декабря
Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 12:10 50 0 Фото — Getty Images #Эдди Гирн, #Александр Тайсон Фьюри Источник — Чемпион.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) не успел подготовиться к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).
Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
«В общей сложности Усик сказал, что ему нужен 14 -недельный тренировочный лагерь.И я с этим согласен.Я не думаю, что физически он готов драться 23 декабря.
Я знаю, что у него были мелкие проблемы после боя с Дюбуа, но на кону огромная сумма денег Если ему скажут, что поединок состоится в эту дату, то он побьется.
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Мне кажется, что Фюри в конце концов проведет 18-недельный тренировочный лагерь, готовясь к Нганну и Усику, это не идеальный подход для него.
Но неизвестно, 23 декабря ли – это только возможная дата или бой точно произойдет в этот день. Мы все узнаем это в следующую субботу», – сказал Гирн.
Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.
Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.