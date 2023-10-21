Хопкинс: Не вижу Каннелло на вершине P4P

Бернард Хопкинс прокомментировал звание лучшего боксера в мире 143 0 Фото — Getty Images #Сауль Каннелло Альварес, #Хопкинс Дэвис, #Теренс Кроуфорд Источник — antheboxingman.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Канело не станет уже лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Бернард Хопкинс.

«Джервонта Дэвис – из-за того, как он казнил Райана Гарсию. как он это сделал. Мне нравится Танк, но бой Кроуфорда против Спенса нельзя недооценивать.Кроуфорд следует за Танком. Канело в топ-3, но я не вижу его на вершине», – сказал Хопкинс.

Раньше стали известны судейские записки боя Канело — Чарло.