Нигерия стала первым африканским членом World Boxing

261 < img Источник: tribuna.com.

World Boxing объявила, что Нигерия стала первым африканским членом организации.

Ранее к World Boxing присоединились Финляндия, Исландия, Ямайка, Норвегия и Чехия. Таким образом, общее количество членов World Boxing составляет 22 страны. Организация может провести инаугурационный конгресс во Франкфурте 24 и 25 ноября.

Африканская боксерская конфедерация (AFBC) должна была в этом месяце избрать нового президента на внеочередном конгрессе в Дурбане, но мероприятие перенесли из-за спора о списке кандидатов.

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Позже AFBC объявила, что проведет конгресс 18 ноября в Африке, однако Международная ассоциация бокса (IBA) хочет, чтобы выборы прошли в Дубае. Это привело к ситуации, при которой IBA угрожает не покрыть расходы на конгресс, если он состоится в Африке.

Как сообщает Inside the Games, российский президент IBA Умар Кремлев до сих пор пользовался большой поддержкой со стороны Африки, но переход Нигерии World Boxing может стать началом массового оттока стран.

World Boxing был создан в апреле в противовес IBA, чтобы сохранить бокс в олимпийской программе. МОК в июне оставил IBA право проводить олимпийские турниры.

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