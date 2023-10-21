Усик – Фьюри: боксеры согласовали предварительную дату боя

Чемпиону мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александру Усику и обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюриу удалось согласовать предварительную дату проведения боя.

Как сообщил менеджер Фьюри Спенсер Браун, стороны договорились провести бой уже 23 декабря этого года. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, ранее Усик и Фьюри договорились о бое за абсолют в хевивейте. Он состоится в Саудовской Аравии. Украинский боксер уже начал тренировку и подготовку к предстоящему бою с британским боксером.