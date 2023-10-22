53-летний эксчемпион мира нокаутировал соперника и завершил карьеру

245 < img Источник: - Чемпион.

В Геппингене (Германия) бывший чемпион мира Фират Арслан (55-9-3, 40 КО) в 53 года провел свой прощальный поединок.

Немец встретился с 35-летним босницем Эдином Пухало (23-2, 22 КО) за вакантный титул WBA Gold в первом тяжелом весе.

Арслан во втором и шестом раундах отправлял соперника в нокдаун, а в шестом оформил победу техническим нокаутом.

Арслан был чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе с 2007 по 2008 год и потерял его в поединке с Гильермо Джонсом.