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Линарес объявил о завершении карьеры
Хорхе проиграл четыре поединка подряд Сегодня 13:09 143 0 Фото Getty Images #Хорхе Линарес
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-9, 29 KO) после поражения от британца Джека Кеттералла принял решение о завершении карьеры.
Об этом заявил сам Линарес. .
«Я очень счастлив и меня не волнует, что я проиграл. Я трехкратный чемпион мира. Я благословен. Потрясающе завершить карьеру таким образом. Это здорово для меня. Я очень рад находиться здесь , показать, кто я, и закончить бой судейским решением.Для меня это важно.
Я приехал сюда получить удовольствие.Я всех сделал счастливыми.Это хорошо.Это был мой последний бой.Я люблю бокс, люблю работать в зале Я могу помогать в зале Исмаэль Саласу Возможно, я открою свой собственный зал У меня есть много возможностей Я могу работать на телевидении и делать все, что захочу.
Я хочу немного отдохнуть. написал прекрасную историю своей жизни и поэтому иду очень счастливым, мне больше никому не нужно показывать, кто я, я усердно тренировался, чтобы устроить прекрасное шоу. Спасибо всем и поздравляю Джека», — сказал Линарес.
Напомним Кеттералл выиграл у Линареса решением судей.