Линарес объявил о завершении карьеры

Хорхе проиграл четыре поединка подряд 143 Фото Getty Images #Хорхе Линарес

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-9, 29 KO) после поражения от британца Джека Кеттералла принял решение о завершении карьеры.

Об этом заявил сам Линарес. .

«Я очень счастлив и меня не волнует, что я проиграл. Я трехкратный чемпион мира. Я благословен. Потрясающе завершить карьеру таким образом. Это здорово для меня. Я очень рад находиться здесь , показать, кто я, и закончить бой судейским решением.Для меня это важно.

Я приехал сюда получить удовольствие.Я всех сделал счастливыми.Это хорошо.Это был мой последний бой.Я люблю бокс, люблю работать в зале Я могу помогать в зале Исмаэль Саласу Возможно, я открою свой собственный зал У меня есть много возможностей Я могу работать на телевидении и делать все, что захочу.

Я хочу немного отдохнуть. написал прекрасную историю своей жизни и поэтому иду очень счастливым, мне больше никому не нужно показывать, кто я, я усердно тренировался, чтобы устроить прекрасное шоу. Спасибо всем и поздравляю Джека», — сказал Линарес.