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Бокс

Прогрейс назвал условие для боя с Дэвисом

Американец высказался о статусе потенциального поединка Сегодня 10:55 151 0

Источник — Boxing News 24. Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс готов провести поединок со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом.

Об этом заявил сам боксер.

«Нет» «Мы будем биться в 140 фунтах. Я неоднократно говорил, что хочу походить на Хаглера в своем дивизионе. Нет, мы не будем биться в промежуточном весе. Только 140 фунтов. Вот и все.»

Считаю ли я поединок против Танка самым большим из возможных? Конечно. Все выбирают лицо бокса между Дэвисом и Канело. Вероятно, это будет самое большое бой. /blockquote>

Раньше Прогрейс обвинил Хейни в удалении поражения со своего рекорда.

Хейни и Прогрейс проведут бой 9 декабря.

Источник: champion.com.ua

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