Бокс
Прогрейс назвал условие для боя с Дэвисом
Американец высказался о статусе потенциального поединка Сегодня 10:55 151 0
Источник — Boxing News 24. Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс готов провести поединок со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом.
Об этом заявил сам боксер.
«Нет» «Мы будем биться в 140 фунтах. Я неоднократно говорил, что хочу походить на Хаглера в своем дивизионе. Нет, мы не будем биться в промежуточном весе. Только 140 фунтов. Вот и все.»
Считаю ли я поединок против Танка самым большим из возможных? Конечно. Все выбирают лицо бокса между Дэвисом и Канело. Вероятно, это будет самое большое бой. /blockquote>
Раньше Прогрейс обвинил Хейни в удалении поражения со своего рекорда.
Хейни и Прогрейс проведут бой 9 декабря.Источник: champion.com.ua