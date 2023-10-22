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Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату
Поединок за звание абсолютного чемпиона должен состояться уже в этом году Сегодня 12:26 419 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
=»article__source»> Источник — Boxing King Media.
Повелитель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри все же проведет объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком состоится 23 декабря, как и планировалось сначала.
Об этом заявил менеджер Фьюри Спенсер Браун.
«Могу заверить вас, что это не так (что Усик не сможет провести бой 23 декабря). Я вам категорически могу сказать, что мы собираемся провести бой 23 декабря. На самом деле мы ни о чем другом не беспокоимся.
Вчера вечером мы обсудили ситуацию с Джорджем и Фрэнком Уорренами. У нас был долгий разговор. Мы по полной готовимся к 23 декабря», — сказал Браун .
Раньше Усик признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре.