Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату

Поединок за звание абсолютного чемпиона должен состояться уже в этом году 419 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

=»article__source»> Источник — Boxing King Media.

Повелитель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри все же проведет объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком состоится 23 декабря, как и планировалось сначала.

Об этом заявил менеджер Фьюри Спенсер Браун.

«Могу заверить вас, что это не так (что Усик не сможет провести бой 23 декабря). Я вам категорически могу сказать, что мы собираемся провести бой 23 декабря. На самом деле мы ни о чем другом не беспокоимся. Вчера вечером мы обсудили ситуацию с Джорджем и Фрэнком Уорренами. У нас был долгий разговор. Мы по полной готовимся к 23 декабря», — сказал Браун .

Раньше Усик признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре.